RIJEN - In alle vroegte is dinsdagochtend op vliegbasis Gilze-Rijen een vrachtvliegtuig geland met daarin de laatste twee Apaches uit Mali. De bijdrage aan VN-missie Minusma is voor de vier Nederlandse gevechtshelikopters daarmee na 2,5 jaar geëindigd. Duitse NH-90 heli’s hebben de taak overgenomen. 290 militairen blijven tot eind dit jaar in Mali.

Laatste apaches uit Mali weer terug op vliegbasis Gilze-Rijen

