12 jaar cel geëist voor moord op Koen Kevenaar uit Rijen, verdachte wil vrijspraak

BREDA - Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel in de zaak rond de moord op Koen Kevenaar. Dat werd donderdagmiddag bekend tijdens de behandeling in de rechtszaal.

Kevenaar werd vorig jaar november in zijn woning in Rijen vermoord. De 30-jarige verdachte M.H. wordt ervan verdacht zijn goede vriend in de nacht van 5 op 6 november te hebben doodgeschopt.

Kevenaar is vermoord door iemand die door het lint is gegaan, zo stelde de lijkschouwer in de zaak vast. De Officier van Justitie verklaarde dat de verdachte vaker woede-uitbarstingen na drank- en drugsgebruik. Op het lichaam van het slachtoffer is DNA van M.H. aangetroffen.

De verdachte ontkent elke betrokkenheid bij de moord op zijn goede vriend. Hij verklaart de hele nacht te hebben gegamed toen Kevenaar werd vermoord. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat die verklaring niet klopt.

De advocaat van de verdachte eist vrijspraak. Volgens hem leidt er geen enkel direct spoor naar zijn cliënt en zou er veel onbekend DNA zijn aangetroffen op de plaats delict. De verdacht nam zelf het laatste woord tijdens de zitting: 'Koen was m'n maatje. Het ergste vind ik dat ik m'n maatje kwijt ben. Ik voel verdriet, onrecht en verwarring.'

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak in de zaak.

