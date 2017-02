Rietveld uit Oosterhout door RTL uitgeroepen tot 'Beste bloemist van Nederland'

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse bloemist Rietveld Bloemisten is in het RTL 4-programma De Beste van Nederland uitgeroepen tot Beste Bloemist van Nederland.

Vanochtend kwam het verlossende woord voor eigenaresse Edith de Jong en haar team. In het programma op RTL 4 wordt elke week gezocht naar de beste winkel in een bepaalde beroepsgroep en afgelopen week waren de bloemisten aan de beurt.

De Jong zag de plotselinge deelname niet aankomen: "Ik werd gebeld door RTL 4 met de mededeling dat ik was uitgekozen als beste bloemist van Noord-Brabant. Wij wisten helemaal van niks. Uiteindelijk bleek dat er verschillende 'mystery shoppers' op pad waren gestuurd en ook ons hadden bezocht."

Om van de laatste twaalf te winnen, moest De Jong samen met haar collega's een vlog maken waarin ze zichzelf voorstelden aan de kijkers van het televisieprogramma. "We moesten verschillende shots maken en die werden samengevoegd tot één filmpje," licht de Oosterhoutse bloemiste toe.

Na de uitzending konden de kijkers stemmen en dat pakte onverwachts goed uit voor Rietveld Bloemisten. "We geloofden niet dat we konden winnen van al die grote steden die mee zouden doen. Toen bleek dat we ineens op nummer één stonden. Op dat moment wil je ook echt winnen, dus hebben we al onze vrienden en familie gevraagd om op ons te stemmen. En dat heeft goed uitgepakt nu. Maar het was zo bloedstollend spannend, dat we blij zijn dat de rollercoaster nu is afgelopen."

Kijk hieronder naar de vlog van Edith in De Beste van Nederland: