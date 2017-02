Rein Lambregts (70) uit Oosterhout is sinds zijn 7e verslaafd aan wielersport

OOSTERHOUT - Driehonderd boeken, een kastje met medailles en wanden vol posters en wielershirts. Trots loopt Rein Lambregts door zijn ‘wielermuseum’, opgesteld in een kamer en op de zolder van zijn woning in Oosterhout. De geboren Bredanaar ademt wielrennen. Vanaf het moment dat hij als 7-jarige met zijn vader meeging naar zijn eerste wielerwedstrijd tot nu, op 70-jarige leeftijd.

Lambregts fietst nog ieder jaar 3.000 kilometer, reist in juli steevast af naar Frankrijk voor de Tour de France, organiseert wielerwedstrijden, schrijft boeken én vertelt met enige regelmaat in lezingen over zijn favoriete sport. De Oosterhouter werd vanwege zijn inzet voor de wielersport in 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vorige week nam hij de gemeentelijke sportprijs in ontvangst.



Eerste wielerervaring.

Lambregts: ,,Mijn vader nam mij als 7-jarige mee naar regionale wielerwedstrijden, voornamelijk om renner Piet Hanegraaf uit Breda aan te moedigen. Al raakte ik pas echt voor mijn leven besmet in 1954, na een bezoek aan het Sportpaleis Antwerpen. De toen drie beste wielrenners van de wereld - Coppi, Bobet en Van Steenbergen - streden in een omnium tegen elkaar. Ik was voor eeuwig verkocht.’’



Leukste wieleranekdote

,,In 1985 lag ik met blindedarmontsteking in het ziekenhuis. Ik kreeg van mijn vrouw een boek van Tim Krabbé, 43 wielerverhalen. Ik dacht: waarom maak ik geen boek? Anekdotes genoeg! Binnen drie weken was het klaar. Mijn eerste bundel, Half Koers, met dertig wielerverhalen. De leukste anekdote vind ik die van mijn eerste wielerwedstrijd in 1961 in Den Hout. Onderweg met mijn vader, fiets achterin de bus. Hij had geen weet van mijn kunnen. ‘Je moet bij de eerste tien blijven zitten’, begon hij. ‘Als iemand springt, spring je mee’ en ‘200 meter voor de finish geef je alles’. Het bleek één grote anticlimax. Ik was doodzenuwachtig, kon niet eens in mijn trappers komen en raakte al snel achterop. Op een gegeven moment zó ver, dat ik uit de wedstrijd werd gehaald.’’



Mooiste verzamelitem

,,Een rode wielerfiets uit 1936, met houten wielen (zie foto bovenaan red.). Gevonden op een markt in Frankrijk. Die vindt je nergens meer!''



Grootste wielerdroom

,,Misschien een illusie, maar ik droom ervan ooit een wielermuseum te openen. Ergens in mijn wijk, die bekend staat als het museumkwartier. De items komen hier in huis niet goed tot hun recht. Soms moet ik items wegdoen, simpelweg omdat ik er geen plaats voor heb. Het zou mijn vrouw ook erg blij maken. Ze is doodsbang dat de zolder instort en alles naar beneden komt. Overigens lijkt mij dat wel een mooie dood; wielerverzamelaar om het leven gekomen onder zijn eigen wielerspullen.’’