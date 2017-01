Veerse band De Fik Erin zet al tien jaar zalen in vuur en vlam

RAAMSDONKSVEER - De Fik Erin. Zelden is een naam zo goed gekozen, want als de band uit Raamsdonksveer op het podium de registers helemaal opentrekt met haar Nederlandstalige ska-achtige uptempo rockmuziek, staat de zaal in vuur en vlam. Dat kan heel ver gaan. ,,Tijdens een KPJ-feest ging er een rubberboot van hand tot hand. Zat nog iemand in ook", herinnert Niek de Korte (27, gitaar en mandoline) zich nog al te goed.

Blokfluitles

Het is amper voor te stellen, maar blokfluitles vormde de basis voor de band die zaterdag in De Witte Leeuw in Raamsdonksveer het tweede lustrum viert. ,,Het hoogtepunt voor mij was een optreden voor onze ouders en opa en oma", zegt Sven Huigen (27), zanger en gitarist.

,,Verschrikkelijk vond ik dat, iedereen zat op je vingers te kijken." Maurice Krols (accordeon en keyboard): ,,De blokfluit hebben we ritueel verbrand."

Rond 2007 pielden Sven, tweelingbroer Bjorn en Niek wat met muziek. Toen Maurice er bij kwam, wilden ze een band vormen. Klein probleem: een basgitarist ontbrak. Dat werd echter snel opgelost. Jens, broer van Sven en Bjorn, de drummer, kwam erbij. ,,Ik was pas twaalf. Ik wilde heel graag. Dat ik die basgitaar om moest hangen, maakte me niet uit."

,,Optreden, dat doen we heel veel", zegt Jens. ,,In tien jaar tijd wel 350 keer. In het begin op verjaardagen, later in cafés in de regio."

Spannend

De Fik Erin, geïnspireerd, door WC Experience en Bertus Staigerpaip, trok ook de provinciegrens over, Zeeland. De eerste keer was heel spannend, zegt Niek. ,,We reden met onze aftandse busje met aanhanger door de Liefkenshoektunnel. Erin, dat was geen punt. Maar eruit, dat busje sputterde. Dertig per uur, we hebben het net gehaald." Jens: ,,In die tunnel ligt nog een bumper van ons."

De Fik Erin heeft stappen gezet. Zo nam de groep drie jaar geleden het eerste album op, Kijk ons nou!. Daarop deden ook drie blazers mee; sindsdien horen ze bij de band.

Zaterdag vindt de release plaats van Wie Niet Waagt Die Niet Wint. De titel verraadt ambities. Bjorn: ,,We willen meer. Ons werk ervan maken, is misschien te veel gevraagd. We willen kijken hoe ver we kunnen komen." Jens: ,,Ziggo Dome, daar droomt iedere band toch van?"

Kaartjes voor lustrumconcert De Fik Erin à tien euro te bestellen bij www.band-defikerin.nl

mail: maurice@band-defikerin.nl