Schreeuwende agressieve man mishandelt portier en pleegt verzet bij aanhouding in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Bij een horecagelegenheid aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

tijdens de afloop van een feest zagen de agenten dat er rumoer ontstond bij de deur van de horecazaak. Een opgewonden man in een zwart T-shirt riep dat hij iemand af ging maken, hij werd door omstanders in bedwang werd gehouden. Een van de agenten werd door een beveiliger, die bloed rond zijn mond had, aangesproken. De toezichthouder vertelde dat die agressieve man hem op het gezicht geslagen had.

Hierop werd de verdachte, die ook nog een klap in het gezicht kreeg van een andere bezoeker, aangehouden. Hij schreeuwde diverse dreigementen en beledigingen en probeerde zich los te trekken, ook trapte hij tegen de politieauto. Tijdens het transport spuugde hij nog een van de agenten in het gezicht.

In het cellencomplex trapte hij nog achterwaarts tegen de buik van een van de politiemedewerkers. Hij is ingesloten in het cellencomplex.