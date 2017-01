Ongeval A27: Alleen blikschade

RAAMSDONKSVEER - Bij een ongeval op de A27 ter hoogte van Raamsdonksveer zijn donderdagmorgen twee auto's beschadigd geraakt.

Het is niet bekend wat de aanleiding van het ongeval is geweest. Door het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten waardoor een flinke file ontstond vanuit Gorinchem richting Breda. Een berger heeft de beschadigde voertuigen afgevoerd. Voor zover bekend is er bij het ongeval niemand gewond geraakt.