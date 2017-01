Norovirus treft verzorgingshuis Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Verzorgingshuis Het Hoge Veer Complex in Raamsdonksveer is sinds begin januari getroffen door het norovirus. In de afgelopen week zijn ongeveer veertig bewoners en personeelsleden besmet.

Volgens directeur Menko Konings zijn er op dit moment nog tien mensen ziek. Konings: ,,Niet iedereen is tegelijk ziek. De meeste mensen zijn er binnen twee dagen vanaf. Het virus is zeer besmettelijk. Daarom hebben we meteen het protocol norovirus in werking gezet. Dat betekent dat we de hele dag door bezig zijn met hygiëne. Er is extra personeel ingezet om de mensen te verzorgen en om alle deurklinken, toiletten, tafels en stoelen een paar keer per dag te reinigen."

Het virus lijkt op dit moment onder controle te zijn. Konings: ,,Het is een nare ziekte met veel braken en diarree. Gelukkig zijn er bij niemand complicaties opgetreden. Het aantal besmettingen neemt nu weer af. We adviseren familieleden om even met bezoek te wachten. Als mensen toch willen komen, dan adviseren wij ze om handschoenen en een mondkapje te dragen."