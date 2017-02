Laatste wens ongeneeslijk zieke Elly (56) komt uit door haar man: 'Ik ben zo ontzettend dankbaar'

RAAMSDONKSVEER - Ze is terminaal ziek en gaat door een moeilijke periode, maar de 56-jarige Elly de Jongh uit Raamsdonksveer voelt zich nu even de gelukkigste vrouw ter wereld. Haar zus en echtgenoot Jan bezorgden haar onlangs de verrassing van haar leven: samen met het vliegtuig de lucht in. Voor de eerste en laatste keer. “Ik ben zo ontzettend dankbaar. Mijn laatste wens is uitgekomen”, zegt Elly geëmotioneerd tegen deze krant.

Het verhaal van Elly, moeder en echtgenote, gaat door merg en been. De parttime taxichauffeuse bezoekt in augustus vorig jaar een arts die naar haar rugklachten moet kijken. Per toeval ontdekt hij iets vreselijks: een ongeneeslijke aandoening in de longen. De diagnose is bikkelhard: Elly heeft nog maar een paar maanden te leven.

“Dan stort je wereld in”, zegt echtgenoot Jan geëmotioneerd. “Het nieuws kwam als een donderslag bij een heldere hemel. Je gaat een heel moeilijk traject in. Maar het belangrijkste is om er maar het beste van te maken.”

'Ze blijft zo sterk'

In rap tempo holt de gezondheid van Elly achteruit: vlak voor de feestdagen zakt ze in elkaar en verliest ze het gevoel in haar benen. Ze kan niet meer lopen. “Elly ligt nu hele dagen op bed, ze kan vrij weinig meer. Maar ze blijft echt zo sterk, dat bewonder ik enorm aan haar.”

Hoewel haar lichaam het niet meer toelaat, heeft Elly nog wel eens wens. Ze wil nog heel graag een keer de lucht in. “Door familie en vrienden werd ik gewezen op een vrijwillige stichting die laatste wensen laat uitkomen voor ongeneeslijk zieke patiënten. Binnen een week was het geregeld en kon de laatste wens van mijn vrouw in vervulling gaan.”



'Ze was erg emotioneel'

Wanneer Jan zijn vrouw de verrassing van haar leven bezorgt, vloeien de tranen rijkelijk. “Ze was heel erg emotioneel”, zegt Jan. “Ze vond het heel erg onwerkelijk. Maar ze besefte ook: nu is er geen weg meer terug. Ze gaat vliegen, echt vliegen.”

Het is dinsdagochtend als de knalgele ambulance van Stichting Ambulance Wens de straat in Raamsdonksveer komt ingereden. Elly wordt warm ingepakt, de vrijwilligers leggen haar rustig op de brancard. Op naar Rotterdam Airport. Op naar de vlucht van haar leven.

Liefdevol wordt ze ontvangen. “Het zijn echt super gepassioneerde mensen van die stichting”, zegt Jan. “Ze hebben mijn vrouw zo lief en warm behandeld, het was echt geweldig.”

'Werkelijk onbeschrijflijk'

Na een korte kennismaking met het personeel is het moment daar: Elly gaat de lucht in. “Dat moment waarop je beseft dat je vliegt, is werkelijk onbeschrijfelijk”, zegt Elly met een snik in haar stem. “Je zit zo ongelofelijk hoog. Onvoorstelbaar dat dit mogelijk is en geweldig dat ik dit nog heb mogen ervaren.”

Zichtbaar geëmotioneerd ziet Jan hoe zijn vrouw de dag van haar leven heeft. “Dat ze dit nog mocht meemaken, is werkelijk ongekend. Deze fantastische ervaring zal ze tot het einde met zich meedragen.” Elly: “Ik heb met mezelf en mijn gezin afgesproken dat we iedere dag het beste van gaan maken. Niet gaan zitten piekeren, maar genieten, de schouders eronder. Het is zoals het is.”