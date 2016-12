Geen steun voor 'tegel eruit, plant erin' in Geertruidenberg



RAAMSDONKSVEER - Tegel eruit, plant erin. GroenLinks dacht een leuk plan te hebben om verstening van tuinen in de gemeente Geertruidenberg tegen te gaan, maar kreeg hiervoor tijdens de laatste raadsvergadering net geen meerderheid. In eerste instantie staakten de stemmen: er was sprake van een gelijkspel.