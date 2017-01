Doodzieke Elly (55) heeft nog nooit gevlogen, maar ziet laatste wens alsnog in vervulling gaan

RAAMSDONKSVEER - Nog één laatste keer met een vliegtuig een onvergetelijke rondvlucht maken. Dat was de allerlaatste wens van de 55-jarige Elly uit Raamsdonksveer. Ze is terminaal en heeft niet lang meer te leven. Met dank aan haar familie en Stichting Ambulance Wens kon haar laatste wens in vervulling gaan. ,,Dat je dromen kunt laten uitkomen is ons nu wel duidelijk.”

De droom van Elly begint dinsdagochtend 17 januari. Het is kwart over tien als de knalgele wensambulance met chauffeur Bob en verpleegkundige Ilse arriveert. Na een korte kennismaking wordt Elly warm ingepakt en voorzichtig op de brancard gelegd.

Op naar Rotterdam Airport, waar haar een onvergetelijke vlucht staat te wachten. ,,Want dat is de wens: een rondvlucht maken boven Rotterdam”, schrijven Elly en haar echtgenoot Jan in een bericht op de website van Stichting Ambulance Wens. Eenmaal aangekomen op Rotterdam Airport wordt Elly opgevangen in een vipruimte. De piloot stelt Elly helemaal op haar gemak.

Wens 1 is voor een mevrouw(1961) uit Raamsdonksveer zij gaat vanaf Rotterdam toch nog één keer vliegen. — St.Ambulance Wens (@StAmbulancewens) 17 januari 2017

,,Hij vraagt ook nog eens of we het leuk vinden om boven onze eigen woonplaats Raamsdonksveer te vliegen. Wij zijn helemaal ontdaan en vinden het allemaal geweldig”, valt te lezen in het bericht. Niet alleen het vliegveld draagt een steentje bij, ook de mannen van Stichting De Hoogvliegers doen er alles aan om Elly en Jan de dag van hun leven te bezorgen.

,,Alles wordt met de grootste zorg uitgevoerd”, schrijven de twee. ,,Voor Jan is er een speciaal plekje gereserveerd, namelijk naast de piloot.” Jan krijgt zelfs de mogelijkheid om zelf even het vliegtuig te besturen. ,,Dat was helemaal toppie.”

'Een schat aan herinneringen'

Na een geweldige tocht van ruim drie kwartier landen Jan en Elly veilig en wel op Rotterdam Airport. ,,Met een schat aan herinneringen iets om nooit meer te vergeten en dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken.” De twee sluiten de dag af met een bezoek aan de McDonalds, waarna ze aan het einde van de middag ‘moe maar voldaan’ thuiskomen.

,,Wij willen Bob en Ilse van de St. Ambulancewens enorm bedanken dat mede namens hun de droom van Elly werkelijkheid is geworden”, zeggen Elly en Jan. ,,En zeker niet te vergeten de piloot van Stichting Hoogvliegers. Wij zijn jullie hier heel erg dankbaar voor.”