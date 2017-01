Curling met Jupiler en Hertog Jan op het Veerse IJsplein

RAAMSDONKSVEER - Zaterdag 7 januari. Die datum staat in de agenda van het viertal van Marnix Angels staat met rood omrand in de agenda. Dan wordt op de ijsvloer van de Koloszaal in Raamsdonksveer de finale van het bierkratcurlen gehouden. Eerst moet er deze dinsdagavond de voorronde worden overleefd.

Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen, zegt Jeannine Goossens uit Geertruidenberg. “Er is bij ons thuis flink geoefend. Nee, niet met schuiven, want er lag geen ijs. Mijn zoon Marnix en zijn vriend Jamie hebben heel wat kratjes leeggemaakt. Vooral Jupiler en Hertog Jan. Zoveel kratjes in de hand gehad, ze weten precies hoe ze daarmee moeten gooien.”

Het is kwart over acht. Jeannine helpt als vrijwilliger mee bij de ijsbaan. De andere drie - met haar vriendin Anouk is het bierkratcurlteam compleet - focussen zich volkomen op de wedstrijd. “Ze zijn aan het indrinken.” De tactiek zal nog eenmaal worden doorgenomen. “Voordat je gooit, moet je de kratjes eerst een paar keer over het ijs halen. Schuiven ze beter.”

De finale halen, het moet lukken. “We kunnen niet alleen goed kantelen met onze armen, maar ze ook goed naar voren gooien. Want we darten ook alle vier. En met curlen heb je ook te maken met cirkels, een bulls eye.”

Het is kwart over negen. Marnix Angels moet aan de bak. Gelukkig, de loting heeft bepaald dat ze niet met kratjes van Heineken hoeven te curlen. Jeannine: “Bier van boven de rivieren, dat moeten de jongens niet.” Maar toch, er wordt met 2-1 verloren. De weg naar de finale is nog lang.