Raamsdonker 'director of photography' bij internationale film The Fox

RAAMSDONK - Een grote uitdaging voor Pepijn Tebrunsvelt. De 20-jarige Raamsdonker verzorgt met zijn Studio Gotley de beelden bij de internationale film The Fox.

Woensdag beginnen de opnamen. Als 'director of photography' is Tebrunsvelt verantwoordelijk voor de beelden. Hij werd door regisseur Klaas van Eijkeren benaderd.

"Ik kende Klaas al. Hij hielp me bij een film noir. Het was een soort test. Naderhand zei hij tegen me: ik wil dat jij voor mij The Fox schiet."

Samen met zijn Gotley-kompanen Niels Peetjens, Koen Ploum en Mick Gooren zet Tebrunsvelt de schouders onder deze uitdaging. Onder meer de acteurs Mornan C. Jones (Game of Thrones), Eric Corton en Felix Maggin spelen mee in een verhaal dat gaat over een Ierse Europol-agent, gestationeerd in Den Haag.

"Fantastisch", noemt Tebrunsvelt de klus. "Maar ook heb ik er een beetje angst voor, het wordt een hele opgave. We voelen die spanning."

De Raamsdonker haalt zijn inspiratie onder meer uit andere films. Zijn top-drie:

1. Spirit Away: een Japanse animatiefilm.

2. Se7en: Amerikaanse misdaadthriller.

3. Whiplash: Amerikaanse dramafilm.

