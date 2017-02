Spuitserpentines verboden bij carnavalsoptocht Raamsdonk

RAAMSDONK - De Raamdsonkse carnavalsstichting heeft spuitserpentines verboden tijdens de optocht op zondag.

'De SRK wil aandacht vragen voor het gebruik van de de zg spuitserpentines. Deze versieringen zijn steeds populairder, erg fleurig en gemakkelijk te verkrijgen. Deze zorgen voor de deelnemers en organisatie echter voor vervelende gevolgen', schrijft de stichting op de Facebookpagina.

Spuitserpentine kan belanden in geluidsmateriaal, in het gezicht van deelnemers en op eigendommen van anderen. Nadeel van spuitserpentines is dat het moeilijk te verwijderen is. Om deze redenen heeft de stichting besloten om de spuitserpentines te verbieden.