Proef met unieke zelfbedieningstap in Bergen op Zoom en Breda (video)

BREDA - De beste ideeën worden geboren in de kroeg, zo blijkt maar weer eens. Remco Snoeren (21) uit Oosterhout en zijn studievriend annex zakenpartner Ivy Kithom (20) uit Dordrecht hopen in ieder geval de (horeca)markt te gaan veroveren met hun SimpleTap: een mobiele bar waaraan iedereen zelf een perfect glaasje bier kan tappen, met een volledig geautomatiseerd besteld- en afrekensysteem.

Iedereen kan tappen

​De klant voert het aantal pilsjes in dat hij wil tappen, betaalt contactloos met z'n pinpas en vervolgens kun je de tapkraan opendraaien totdat de bestelde hoeveelheid eruit is gestroomd. Ook zonder enige ervaring, want de SimpleTap is nauwkeurig ingesteld op een twee vingers dikke schuimkraag.

Remco en Ivy volgen de opleiding small business en retailmanagement aan Avans Hogeschool in Breda en moesten hiervoor in hun tweede jaar een zogeheten student-company oprichten. Met als voorwaarde dat je een product moet verzinnen, dat nog niet op de markt is. Het groepje van vijf studenten waarvan de twee deel uitmaakten, zat op het spoor van een kapstokhaak met zuignap, die het mogelijk maakt om overal je jas op te hangen. Na een avondje stappen, kwam Remco echter met een alternatief plan op de proppen, wat zou uitmonden in de Simple Tap.

Positieve reacties

Voor de benodigde financiering wendden Remco en Ivy zich tot de Rabobank en ook daar werd het lef dat zij toonden gewaardeerd. Eerder al werd uitgedokterd of er bij kasteleins en het publiek behoefte is aan zo'n zelfbedieningsbar.

Eerste

Dat gebeurde als eerste bij café 't Slik in Bergen op Zoom. Eigenaar Marijn Withagen en zijn klanten reageerden positief op de SimpleTap, die toen nog niet geautomatiseerd was. Inmiddels is het concept vervolmaakt, voorzien van een speciaal voor de SimpleTap ontwikkeld computerprogramma, en klaar voor een échte test: op zaterdagavond 4 februari bij 't Slik en zondag 5 februari - tijdens de Klûntocht - bij de Bruine Pij in Breda.

Als het allemaal goed gaat, is de SimpleTap alle zaterdagen in aanloop naar carnaval én gedurende heel het carnavalsweekeinde te vinden bij 't Slik.