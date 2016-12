PostNL halveert aantal brievenbussen in Oosterhout, gehandicaptenplatform niet blij

OOSTERHOUT - Als PostNL het aantal brievenbussen in Oosterhout halveert, moeten de locaties die overblijven naar centrale plekken in de wijken verhuizen. Dat vindt Gehandicaptenplatform Oosterhout (GPO). PostNL wil de helft van de brievenbussen in Nederland schrappen. Volgend jaar is onder meer Oosterhout aan de beurt. Volgens een voorstel dat GPO van het postbedrijf ontving, staan 35 van de 56 locaties in Oosterhout op de nominatie om te verdwijnen.

Voorstel

PostNL laat nog niets los hierover tegen deze krant; ze zegt dat begin 2017 het definitieve besluit valt. GPO heeft naar aanleiding van het voorstel van PostNL de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar postlocaties in Oosterhout. Het platform heeft alle oranje bussen bezocht en reacties van inwoners verzameld.

Daaruit is een plan gekomen, dat inmiddels is verstuurd naar het postbedrijf. ,,We zien het liefst dat alle plekken blijven. Dat hebben we PostNL ook laten weten", legt Ton Schellekens van GPO uit. ,,Maar we moeten realistisch zijn. Dus hebben we gekeken hoe we die halvering het beste kunnen invullen."

Verkeerde plaats

En dat kan volgens het platform door de bussen die blijven te verhuizen. ,,Die staan door de veranderingen op de verkeerde plaats. Een onhandige locatie of bewoners moeten een stuk verder lopen. Je kunt er ons inziens beter voor kiezen om de brievenbussen bij de ingangen van wijken neer te zetten. Dit zijn centrale plekken waar veel mensen langskomen.

En PostNL hoeft dan zelf ook niet meer de wijken in." Schellekens noemt de Drossaardstraat als voorbeeld. ,,Daar wordt de oranje bus verwijderd. Die in de Bouwlingstraat blijft staan. Waarom verplaats je die brievenbus dan niet naar Slotjesveste? Veel centraler." De Wiekslag, de wijk achter het Amphia ziekenhuis, noemt hij ook.

Heel noord-Brabant

"Die verdwijnt in het voorstel. De dichtstbijzijnde bus is bij het ziekenhuis. Hemelsbreed niet ver; maar je kunt niet via de achterkant het terrein op. Dus moeten mensen helemaal omlopen. Beter is om ook hier een bus bij de ingang van de wijk weg te zetten." PostNL maakt dus volgend jaar definitief de plannen bekend. Overigens niet alleen voor Oosterhout; in het eerste kwartaal van 2017 is heel Noord-Brabant aan de beurt. Op de website van het GPO staat het voorstel dat het platform ontving van PostNL, met alle locaties die op de nominatie staan.

www.gehandicaptenplatform.nl