'Piemelpraat' is het gesprek van de dag (video)

OOSTERHOUT - Hoe ziet de ideale piemel eruit? Het is een van de vragen die beantwoord wordt in de video 'Piemelpraat'. Vier vrouwen, onder wie de uit Oosterhout afkomstige journalist Jill Mathon (30), maakten het satirische filmpje als reactie op een reclame van Lactacyd, een bedrijf dat producten maakt voor de intieme zones.

In die reclame geven vier mannen hun mening over de ideale vagina. Het filmpje van de vrouwen gaat viral op internet.

,,Doel was om te laten zien dat er nog steeds veel mis is met de manier waarop we naar vrouwen kijken", zegt Matho.

Ook vindt ze dat Lactacyd vrouwen onzekerheid aanpraat. ,,Laat ons lichaam onze eigen zaak zijn. Voor mannen bestaat er niet eens zo'n product."

Het filmpje leverde een stroom aan positieve en ook seksistische reacties op. Toch heeft Mathon geen spijt van haar rol. ,,Vooraf twijfelde ik wel. Dat is ook waarom ik in de aftiteling 'Samantha' heet; ik wilde niet overkomen als een boze feminist en was bang dat mensen het niet zouden begrijpen.''

Achteraf heeft ze zich druk gemaakt om niets, besluit ze. ,,We hebben een brede discussie op gang gebracht, dat is alleen maar goed. Natuurlijk ben ik wel geschrokken van de negatieve reacties, maar het raakt me niet persoonlijk. Het toont juist aan dat er nog werk aan de winkel is. Het is vreemd dat we het normaal vinden als mannen zich uitlaten over het vrouwelijke lichaam, maar andersom niet. Dan wordt meteen seksistisch gereageerd.''



En hoe nu verder? ,,Dat weten we nog niet. Het gaat ons er vooral om dat het onderwerp bespreekbaar wordt. Het zou leuk zijn als meer mensen zich geroepen voelen om zich uit te spreken.’’