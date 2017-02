Opheldering rond het mysterieuze BOMBAST Oosterhout

OOSTERHOUT - Stichting BOMBAST heeft een Oosterhoutse sage bedacht, met in de hoofdrol 'dé Oernar BOMBAST'. Het volksverhaal werd woensdagavond tijdens een presentatie in De Blikken onthuld. De komende jaren wordt het figuur tot leven gebracht door middel van allerlei activiteiten. Zo komen er verspreid door Oosterhout kunstwerken, waaronder een grote koperen narrenbel van de voet van BOMBAST. Ook is een virtuele stadstoer in ontwikkeling, waarbij de oernar en het verhaal centraal staan, én er wordt gewerkt aan een boek.

Initiatiefnemers zijn Mattie Broekmans, Peter van Gils, Paul Oudenhooven en Hans van Vugt. Eind vorig jaar lieten de vier Oosterhouters al weten met een bijzonder project bezig te zijn. Woensdagavond onthulden ze hun plan, dat gesteund wordt door de gemeente. Van Vugt: ,,Doel van de sage en bijbehorende activiteiten is Oosterhout op de kaart zetten als mooie en gezellige plek. We willen dat iedere bezoeker en inwoner zich gaat realiseren dat hij of zij in een bijzondere (carnavals)stad is.''

Het verhaal, de sage dus, gaat kort gezegd over BOMBAST, een volgeling van sater Silenus. De nar kroop eind negentiende eeuw uit de Oosterhoutse grond. Hij kreeg massa's volgelingen en organiseerde het eerst carnaval. BOMBAST verdwijnt rond de Eerste Wereldoorlog, nadat een plaatselijke geestelijke een vloek over hem heeft uitgesproken. De oernar gaat weer onder de grond. Sindsdien is hij de voedingsbodem van plezier, saamhorigheid, vriendelijkheid én aanjager van feesten als carnaval.

De vier mannen hebben de sage zelf bedacht, maar wel aan de hand van feitjes uit de Oosterhoutse geschiedenis. ,,Zo was Bombast de eerste carnavalsvereniging ooit in Oosterhout. Het is een mix van waarheden en fictie. Dat maakt het juist zo leuk.'' Van Vugt wilde al lange tijd iets doen met carnaval en het bourgondische Oosterhout. ,,Ongeveer tweeënhalf jaar geleden heb ik een club bij elkaar geroepen. Na een paar uur brainstormen over de oorsprong en het DNA van Oosterhout lag dit verhaal op tafel.''

Nu het verhaal gepresenteerd is, gaat de stichting verder met de al eerder genoemde activiteiten. Begonnen wordt met het boek en de stadstoer. Maar de stichting roept ook andere inwoners op aan de slag te gaan met BOMBAST. ,,Over een tijdje houden we een bijeenkomst om alle ideeën te bespreken. Bedoeling is dat we de plannen over de komende jaren verspreiden. BOMBAST moet zo uiteindelijk gemeengoed worden.''

Een aantal Oosterhouters is op verzoek van de stichting al aan de slag gegaan met de sage. Zo presenteerde Philip van Opstal van café De Beurs gisteravond Bombast Stevig Blond-bier. Holland Foodz ontwikkelde minikaneelstokjes onder de naam 'Bombastjes'. En Richard van Roosendaal van kookclub De Gebraden Leeuw heeft met de kaneelstok en het bier een Bombastoofschotel gemaakt.