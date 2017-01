Open dag bij tweede huis van stichting Pim in Dorst

DORST - Het tweede huis van de stichting Pim, een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapte kinderen, wordt 20 januari officieel geopend door de Efteling-mascottes Pardoes en Pardijn. Een dag later, op zaterdag 21 januari, is het open dag in de instelling.

De tweede woning van de stichting Pim is in oktober 2016 al in gebruik genomen door acht kinderen. Directeur Ton van der Veer: ,,Mijn vrouw Linda en ik zijn in 2009 begonnen met een woning voor acht kinderen. Nu wonen er permanent zestien kinderen hier. Enerzijds zijn we gaan uitbreiden, omdat de vraag naar dit soort kleinschalige zorg groot is. Anderzijds was het financieel noodzakelijk. De pgb's worden steeds kleiner. Dan heb je meer kinderen nodig om het financieel rendabel te houden."

Voor de bewoners is de extra woning prettig, omdat er inpandig een sportruimte is gebouwd. ,,In het eerste huis zit een zwembad. Nu hebben we er een sportruimte bij, dus kunnen we meer afwisselen", zegt Van der Veer. Tijdens de Open Dag op 21 januari worden er van 10.00 tot 16.00 uur rondleidingen door de nieuwe woning gegeven.