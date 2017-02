article

OOSTERHOUT – De politie heeft dinsdagochtend bij invallen in twee woningen in iedere woning een persoon aangehouden. De woningen staan in de Biezenbeemd en de Jacob Catslaan in Oosterhout.

Twee aanhoudingen bij invallen in twee woningen in Oosterhout

Oosterhout