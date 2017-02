article

OOSTERHOUT – Een ambulance heeft zich dinsdagmiddag vastgereden in het mulle zand van het bos in de omgeving van de Poolsedreef in Oosterhout.

Mountainbiker gewond naar ziekenhuis in Oosterhout, ambulance strandt in het mulle zand (video)

