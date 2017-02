Auto zwaar beschadigd bij aanrijding in Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij een ongeval op de kruising Statendamweg en de oprit naar de Bovensteweg in Oosterhout zijn zaterdagmiddag twee auto's beschadigd geraakt.

Een auto van een vervoersbedrijf had forse schade, de andere auto had lichte schade. Omdat een van de bestuurders hartpatiënt is werden er twee ambulance opgeroepen. De man is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel maar voor zover bekend hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft geholpen bij het afhandelen van de aanrijding en bij het invullen van de papieren. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.