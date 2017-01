article

OOSTERHOUT - In Oosterhout staat een groot nieuw evenement op stapel dat aandacht vraagt voor mensen met een verstandelijke beperking. In vier weken tijd, van eind april tot eind mei, is er onder de noemer Down in Town een uitgebreid programma gepland met sportactiviteiten, films, theater- en muziekvoorstellingen, lezingen, foto's op de Markt, een boekpresentatie, een informatiemarkt en een openingsconcert in de St. Jansbasiliek van de Jostiband.

Oosterhout vraagt met Down in Town aandacht voor mensen met verstandelijke beperking

