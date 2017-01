article

1.6855589

OOSTERHOUT Na jaren sparen is het de Stichting Abrahamdag Oosterhout eindelijk gelukt: er is genoeg geld voor een nieuw Abrahammonument. De sculptuur in het Slotpark is een van de bekendste beelden van Oosterhout. Elke eerste zaterdag van oktober, op Abrahamdag, verzamelen honderden vijftigers uit de regio zich rond het stenen beeld. Ook is het een niet te missen stop in VVV-rondleidingen.

Oosterhout krijgt een nieuw Abrahambeeld

OOSTERHOUT Na jaren sparen is het de Stichting Abrahamdag Oosterhout eindelijk gelukt: er is genoeg geld voor een nieuw Abrahammonument. De sculptuur in het Slotpark is een van de bekendste beelden van Oosterhout. Elke eerste zaterdag van oktober, op Abrahamdag, verzamelen honderden vijftigers uit de regio zich rond het stenen beeld. Ook is het een niet te missen stop in VVV-rondleidingen.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/oosterhout-krijgt-een-nieuw-abrahambeeld-1.6855589

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6855590.1485352512!image/image-6855590.jpg

Oosterhout,dnr

Oosterhout