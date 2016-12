Mandolineorkest Molenschot gedupeerd door halvering subsidie

MOLENSCHOT - Mandoline-orkest Estrellita uit Molenschot voelt zich zwaar gedupeerd door de halvering van de gevraagde subsidie van de gemeente Gilze en Rijen. ,,We gaan er binnenkort over vergaderen, maar ik weet niet hoe dit verder moet'', zegt dirigent Benny Ludemann.

De gemeente Gilze en Rijen heeft de subsidieregels aan verenigingen aangepast. Daardoor krijgen nogal wat clubs minder geld. Een zwaar getroffen vereniging is Estrellita. Het mandoline-orkest dat met vijftig man op het podium op hoog niveau speelt, had net als voorgaande jaren een bedrag gevraagd van ruim zesduizend euro.

Daarmee wordt huisvesting betaald in onder meer de Molenwiek en De Boodschap, de opleiding van leerlingen, aankoop van deze dure instrumenten die al snel 4000 euro kosten en een vergoeding voor docent en dirigent. Met name dat laatste is waarom Benny Ludemann zich wat ongemakkelijk voelt om te reageren. ,,Ik ben docent en dirigent. Het is net of ik voor mijn eigen portemonnee praat.''

Ludemann is al 52 jaar dirigent van het in 1958 opgerichte orkest. Hij heeft het veranderd van het toenmalige banjoclubje tot een bijna professioneel amateurgezelschap, dat in de gemeente, maar ook in Hilversum hoge ogen gooit. ,,Ik ben blij dat de gemeente duizend euro extra heeft verstrekt voor bovenregionale uitstraling'', stelt hij. De contributie gaat al flink omhoog. ,,Maar zo redden we dit niet.''

Wat hij kan doen weet de dirigent niet. ,,Ik ken veel mensen in Hilversum en heb overwogen een consumentenprogramma of Paul de Leeuw te benaderen. Maar ik wil daar geen misbruik van maken.'' De musicus vindt dat de kwaliteit van zijn orkest en de leden van zijn bijzondere ensemble beter verdienen.