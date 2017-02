article

BREDA - Een meisje is vrijdagmiddag op de fiets aangereden door een auto op de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout. Een traumahelikopter is op het veldje langs de weg geland.

Meisje gewond na aanrijding in Oosterhout, traumheli geland

