Tweede plaats voor bakkende broers uit Made

MADE - Bakkerij Van der Steen in Made heeft afgelopen week de tweede plaats gehaald in de wedstrijd Beste Echte Bakker van Nederland. In theater Orpheus in Apeldoorn kregen de broers Jeroen en Barry van der Steen de zogeheten Zilveren Schieter (overall) uitgereikt.

Volgens bakker Barry van der Steen (40) is het enorm druk in de winkel sinds bekend werd dat de bakkerij tweede is geworden. Van der Steen: ,,Mensen vinden het leuk dat we zo hoog geëindigd zijn. We krijgen felicitaties en complimenten en dat is prettig natuurlijk.

Het is altijd al druk in de bakkerij, maar nu loopt het helemaal storm. We doen het ook voor de klanten, dus is het fijn als ze onze producten waarderen." De Echte Bakkerswedstrijd is een serieuze aangelegenheid. De keurmeesters komen 17 keer per jaar onaangekondigd langs en kopen dan verschillende producten.

Die worden getest en beoordeeld op uiterlijk, structuur, korst, smaak en volume. Van der Steen: ,,Voor ieder product krijg je punten. Aan het eind van het jaar tellen ze alles op en dan komen de winnaars uit de bus." Van der Steen is blij dat de broden en andere producten beoordeeld werden met een dikke acht. ,,Dat is hoger dan vorig jaar."

Het geheim van de bakkende broers zit hem in de samenwerking. Van der Steen: ,,Samen zijn we heel kritisch. We kijken altijd of het nog beter kan. We volgen ook veel masterclasses en daar steek je een hoop van op." In 2013 werd de bakker uit Made nog eerste.

Vorig jaar haalden de broers de tweede plaats in de competitie Beste Kerststol van Nederland. Klanten die zaterdag naar de winkel in Made komen en iets kopen, krijgen gratis vier roomsoesjes mee. Van der Steen: ,,We kunnen de drukte aan. We hebben enorm veel slagroom. Dat komt goed."