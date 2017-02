article

MADE - Zestig bewoners van zorgcentrum de Wijngaerd keren vandaag en mogen terug naar hun nieuwe appartement in Made. Vijftien maanden lang woonden zij in hun tijdelijke verblijf in Buurstede in Oosterhout.

Bewoners Wijngaerd keren terug naar Made

