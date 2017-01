article

1.6860003

BREDA - In de rechtbank in Breda staat vrijdagmiddag de gastouder terecht die ervan wordt verdacht een baby die aan haar was toevertrouwd te hebben doodgeschud.

LIVE | Cora O. ontkent doodschudden baby Jimmy in Oosterhout: ‘Leek alsof hij een aanval had’

BREDA - In de rechtbank in Breda staat vrijdagmiddag de gastouder terecht die ervan wordt verdacht een baby die aan haar was toevertrouwd te hebben doodgeschud.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/live-cora-o-ontkent-doodschudden-baby-jimmy-in-oosterhout-leek-alsof-hij-een-aanval-had-1.6860003

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4287240.1396333601!image/image-4287240.jpg

Oosterhout