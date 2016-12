Gezocht: Kapitein voor pontje Lage Zwaluwe - Biesbosch

LAGE ZWALUWE - Gezocht: man/vrouw of onderneming die ervoor zorgt dat er een pontje van Lage Zwaluwe naar de Biesbosch vaart. De openbare aanbesteding voor het Biesboschpontje is begonnen. Het programma van eisen staat sinds woensdagmiddag op TenderNed, de overheidssite.

,,Eindelijk!", is de eerste reactie van wethouder John van Oosterhout. Hij is trots. ,,Voor het eerst kunnen vanuit de gemeente Drimmelen wandelaars en fietsers op eigen gelegenheid de Biesbosch in. Dit pontje geeft een enorme boost aan recreatie en toerisme."

Het pontje moet gaan varen vanaf de kop van de haven een rechte lijn naar de overkant, de Jacominaplaat.

Drimmelen kiest een openbare inschrijving omdat er 'wellicht meer dan vijf partijen belangstelling hebben', vermoedt Van Oosterhout. ,,We willen zoveel mogelijk ondernemers een kans geven." Die worden verantwoordelijk voor de gehele exploitatie, dus inclusief schip, bemanning, onderhoud, verzekering etcetera.

Voor het eerste jaar heeft de Drimmelense raad een bedrag van 158.000 euro vrijgegeven. Van Oosterhout: ,,Het gaat om een pilot. Die 158.00 euro is een maximumbedrag, misschien kan het voor minder. Daarvan moeten nog een aantal kosten worden afgetrokken. Dat is de reden dat in het programma van eisen staat dat we maximaal 110.000 euro bijdragen aan de exploitatie. Het pontje vaart vijf maanden, van mei tot en met september. Dat is niet kostendekkend. We moeten kijken wat haalbaar is. "