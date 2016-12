Knallend het jaar uit met Rijense ‘Carbide Bandits’ (video)

RIJEN - Oorverdovende knallen, steekvlammen en papieren confetti regens. Het doorgaans zo rustige weiland aan de Korte Rekken in Rijen was oudjaarsdag voor de vijfde keer het toneel van carbidschieten door de Carbide Bandits en Stichting Activiteiten Rijen (STAR).

"De druk die je voelt, schitterend!”, zegt Ruud Kaijen. Samen met zijn vrouw, Jeanne, is hij speciaal uit Oosterhout gekomen om het spektakel bij te wonen. "Je voelt het zelfs als je in de auto zit en komt aanrijden.”

Hij is erg te spreken over het verantwoordelijkheidsgevoel van de Carbide Bandits: "Ze ruimen na iedere knal eerst netjes het papier op dat overal heen waait.”

Honderden bezoekers trotseerden de kou om het - door de gemeente goedgekeurde - eindejaarspektakel bij te wonen. Dat er steeds meer publiek afkomt op het carbidschieten doet Ton Paijmans, Frank Bruurmijn en Twan Cornelissen - drie van de in totaal zeven Carbid Bandits - goed. Vragen van toeschouwers hoe zo’n enorme knal uiteindelijk tot stand komt, worden door de heren dan ook geduldig en met passie beantwoord.

Carbidschieten lijkt populairder dan ooit, iets dat helaas ook gevaren met zich meebrengt. Volgens ‘bandit’ Cees van Gorp staat veiligheid voorop: “Wij gebruiken papier, maar er zijn ook mensen die ballen in een kanon stoppen en deze wegkoppen. Weet je hoe hard dat gaat? Je hele neus kan zo wel door je hoofd worden gedrukt.”

Uit veiligheidsoverweging maken de heren dan ook gebruik van elektrische ontsteking, meters bij de kanonnen vandaan.

Volgens Van Gorp is er zeker twintig kilo aan carbid de lucht in geknald. Een reden waarom toeschouwers een bijdrage konden doen: "We halen enkel de onkosten eruit, wat er overblijft gaat naar een goed doel."

Van een vierde kanon in de toekomst is geen sprake. Een extra knal in een rijtje van drie wordt niet gezien als toegevoegde waarde. Toch kan Van Gorp het niet laten hardop te dromen: "Misschien dat we in de toekomst nog iets met een ‘pulsjet engine’ doen?”