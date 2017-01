Jongeren uit West-Brabant klaargestoomd voor Nationaal Jeugddebat

BAARLO - Daniëlle, Souhail, Roos, Yasemin en Faith oefenden dit weekeinde de blaren op hun tong in een Limburgs kasteel. Sporten, huiswerk maken, met vrienden afspreken, bijbaantjes, gamen, beetje chillen. Zo brengen de meeste jongeren normaliter hun weekeinde door en dat geldt ook voor de vijf West-Brabantse scholieren die deze zaterdag en zondag in kasteel De Berckt in het Limburgse Baarlo verbleven, waar zij werden klaargestoomd voor de grote finale van het Nationaal Jeugddebat

Het is aan Daniëlle van Sprundel uit Hoeven (15 jaar, 3 vwo, scholengemeenschap KSE Etten-Leur), Souhail Lammerts van Bueren uit Rucphen (15 jaar, 3 mavo KSE), Yasemin Yigitler uit Etten-Leur (16 jaar, mavo 4, KSE), Roos Suijkerbuijk uit Oosterhout (15 jaar, mavo 4, Hanze College) en de Oosterhoutse Faith Martinus (16 jaar, vmbo 4, Hanze College) om de eer van onze regio hoog te houden bij het Nationaal Jeugddebat, op 6 maart in de Tweede Kamer.

Trainingsweekeinde

Aan de vooravond van de parlementsverkiezingen, mogen de leerlingen dan volksvertegenwoordigers, staatssecretarissen en ministers aan de tand voelen. En dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen natuurlijk. Vandaar het trainingsweekeinde, waarbij alles draaide om de thema's jongeren en politiek, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

,,Een hele belevenis'', geven de vijf - tussen de bedrijven door - grif toe. ,,We wisten niet precies wat we moesten verwachten en kregen hier pas te horen waarover we gingen debatteren en discussiëren", vertellen Faith en Yasemin. ,,Het is erg leuk om zoveel nieuwe jongeren te leren kennen, die allemaal sterke argumenten kunnen bedenken, waardoor je zelf ook weer beter gaat nadenken of tot andere inzichten komt.''

Schooluniformen

Zo moest Faith vóór de invoering van schooluniformen zijn, iets waar ze in werkelijkheid van gruwt. ,,Eén voordeel: je hoeft nooit na te denken wat je aan moet trekken.'' Andere vraagstukken die aan de orde kwamen, waren het al dan niet toestaan van softdrugs in de gevangenis en het verhogen van de alcoholgrens naar 21 jaar. Souhail: ,,Ik ga nooit drinken, want dat is slecht voor je, maar vanaf 18 jaar ben je volwassen en mag iedereen dat zelf bepalen, vind ik.''

Ook bogen de jongeren zich over de kwestie of alle voortgezet onderwijs-opleidingen vijf jaar zouden moeten duren. Yasemin: ,,Voor de mavo lijkt met dat wel beter, want dan hoef je niet meer zoals nu op je dertiende of je veertiende al te beslissen wat je later wilt gaan doen.'' Daniëlle: ,,Maar voor het vwo is vijf jaar nogal krap hoor.''

Of de leerlingen straks allemaal de kans krijgen om hun zegje te doen in de Tweede Kamer, valt nog te bezien. Ook als dat niet mocht lukken, vindt Roos het sowieso 'een hele gave ervaring om mee te maken'. ,,Het gaat er bovendien ook om dat je met z'n allen alvast argumenten bedenkt, zodat de woordvoerders weer goede antwoorden kunnen geven op de vragen die de politici gaan stellen'', realiseert Daniëlle zich.

,,En als je aan het woord wilt komen, kun je ook gewoon je hand opsteken'', oppert Souhail, allesbehalve op z'n mondje gevallen. ,,Dat ze meer moeten luisteren naar wat jonge mensen willen'', is wat Roos betreft de belangrijkste boodschap aan de kamerleden en bewindslieden. ,,Ook al gaan de meeste jongeren voor hun 25ste nog niet stemmen, wij zijn wel de toekomst.''

Roos, Daniëlle, Souhail, Yasemin en Faith verwachten, zeker dankzij hun deelname aan het Nationaal Jeugddebat, wél vanaf hun 18de naar de stembus te gaan. Op welke partij ze op dit moment zouden stemmen? Lastig. ,,De PVV zeker niet.'