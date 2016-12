Jong talent speelt hoofdrol in Rijense film: 'Dit project is geweldig' (video)

RIJEN - Drie jonge talenten uit Gilze en Rijen staan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in de spotlights. De première van de film ‘Wij zijn de toekomst’ toont wat zij te bieden hebben, vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

Voor het tweede jaar laat de gemeente Gilze en Rijen een jonge filmmaker in beeld brengen wat er leeft bij talentvolle jongeren. Mensen met passie die laten zien wat je met inzet kunt bereiken. Filmmaker Nick Stuy (22) uit Breda, sinds drie weken woont hij samen met zijn Rijense vriendin in Rijen, kreeg de kans om in 2016 drie levens in beeld te brengen. Het jaar van atleet Joris van Gool (18), zangeres Joyce van Riel (20) en ondernemer Thijs Kennes(28). Mensen met een verhaal.

Nick Stuy is vanaf zijn 10de al met foto’s en filmpjes in de weer en heeft een bedrijfje. ,,Dit project is geweldig. Je kunt laten zien dat jeugd passie heeft, keuzes durft te maken om iets te bereiken.’’ Met alle hoofdrolspelers had hij een klik. Nick weet ook wat een keuze maken is. Hij stopte met Academie St Joost om zijn videobedrijfje te starten. Op 1 januari begint hij met een vriend Vinuts om films te maken voor bijzondere bedrijven.

'Jaar van leren en verandering'

En dan de hoofdrolspelers. Rijenaar Joris van Gool (18) gaat hard. Letterlijk en figuurlijk. 2016 was een belangrijk jaar voor de atleet van Spiridon. Op zowel de 60 meter indoor als de 100 meter outdoor werd hij Nederlands jeugdkampioen tot 18 jaar. ,,Het is een jaar van leren en veranderingen, belangrijk om verder te komen. Daardoor ben je minder constant in je prestaties’’, vertelt hij. Zo lukte de kwalificatie voor het WK-jeugd wel, maar viel de wedstrijd op dit topniveau tegen. ,,Maar daar leer je van’’, klinkt het wijs.

Zangeres Joyce van Riel is voortgekomen uit de Stichting Juin, die culturele activiteiten organiseert. Toen ze 16 was zong ze op het immense podium van de feesttent op het Burgemeester Sweensplein in Rijen. ,,Toen wist ik dat ik wilde zingen.’’ In 2016 studeerde ze af op de MBO Theaterschool. Haar grote droom de Rockacademie in Tilburg, ging helaas niet door. ,,Ik doe nu Co-iemes op Fontys, communicatie, international events, music & entertainment studies. Maar ik heb ook een band uit Roosendaal, Impakt. We spelen elk weekend, covers, maar mijn hart ligt bij soul.’’ Het filmproject vond ze ‘supervet’. ,,We hebben van alles gedaan.’’ De film ziet ze pas op 9 januari. ,,Ik ben heel benieuwd hoe mijn leven er uitziet.’’

Coma

Thijs Kennes is een verhaal op zich. De Gilzenaar lag na een zwaar ongeval vier dagen in coma. De revalidatie duurde meer dan een jaar. ,,Er was geen entertainment, te weinig communicatie tussen patiënt en ziekenhuis'', vertelt hij. Zo kwam Thijs op het idee software te ontwikkelen die een organisatie met de klant verbindt en ontspanning biedt.

Onder meer Amphia Ziekenhuis en de gemeente nam tablets af met de ontwikkelde software. In 2016 kwam een nieuwe impuls. ,,Wij hebben één app gemaakt die zich overal aanpast. In het Amphia kun je met de arts chatten of een afspraak maken. Bij de garage zie je of je auto klaar is of wat een reparatie kost, bij een restaurant kun je eten bestellen'', geeft hij enkele voorbeelden. Al 26 ziekenhuizen willen de app. Alleen werken die erg traag. ,,Bij een garagebedrijf is het binnen een maand geregeld. De animo groeit snel.'' Hij trekt de app nu ook richting Breda. Zijn bedrijf Enjoj, de app heet ook zo, telt nu al zes man personeel. Er is al flink geboden op aandelen, maar daar is hij terughoudend mee.