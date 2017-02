article

1.6889607

OOSTERHOUT - Komt er een migrantenhotel voor Oost-Europese werknemers in het oude kantoorpand van Oranjewoud aan de Beneluxweg in Oosterhout of is het een proefballonnetje? Ondernemers in de omgeving vrezen dat eigenaar Van der Valk Investments, het gebouw laat ombouwen tot migrantenhotel.

Is een migrantenhotel in voormalig pand van Oranjewoud in Oosterhout een proefballonnetje?

OOSTERHOUT - Komt er een migrantenhotel voor Oost-Europese werknemers in het oude kantoorpand van Oranjewoud aan de Beneluxweg in Oosterhout of is het een proefballonnetje? Ondernemers in de omgeving vrezen dat eigenaar Van der Valk Investments, het gebouw laat ombouwen tot migrantenhotel.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/is-een-migrantenhotel-in-voormalig-pand-van-oranjewoud-in-oosterhout-een-proefballonnetje-1.6889607

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6890486.1486588780!image/image-6890486.jpg

Oosterhout,dnr

Oosterhout