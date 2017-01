article

1.6802563

OOSTERHOUT - Het nieuwe jaar is goed begonnen deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de postcode 4904 KR, de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Op hun postcode is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen.

Inwoners Oosterhout winnen 100.000 euro bij Postcode Loterij

OOSTERHOUT - Het nieuwe jaar is goed begonnen deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de postcode 4904 KR, de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Op hun postcode is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/inwoners-oosterhout-winnen-100-000-euro-bij-postcode-loterij-1.6802563

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.2352225.1350658764!image/image-2352225.jpg

Oosterhout