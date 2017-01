article

OOSTERHOUT - Het nieuwe jaar is goed begonnen deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de postcode 4904 KR, de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Op hun postcode is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen. Dat geldt ook voor de postcode 4651 BH, de Vissterstraat in Steenbergen, en 5165 TN, de Burgemeester Libourelstraat in Waspik.

Inwoners Oosterhout, Waspik en Steenbergen in de prijzen bij Postcode Loterij

Oosterhout