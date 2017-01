Inloophuis Poppy's in Oosterhout ontvangt eerste kankerpatiënten

OOSTERHOUT - Inloophuis Poppy's in Oosterhout opent, na twee jaar voorbereiding, nog deze maand de deuren. De officiële opening is op woensdag 1 februari, maar de activiteiten voor kankerpatiënten, hun familie en vrienden beginnen al op dinsdag 17 januari.

In november vorig jaar ontving het bestuur van de stichting Inloophuis Poppy's de sleutel van het pand aan de Mathildastraat 31. Sinds die tijd is er heel veel gebeurd, laat Milja Booij Liewers van de stichting weten. ,,Het schilderwerk was voor de kerst al klaar. Maar we hebben de ruimte natuurlijk ook moeten inrichten. Dat hebben we redelijk bescheiden gehouden, want het huurcontract loopt in 2018 in principe af. Wat er daarna gebeurt, weten we nog niet."

Het inloophuis is niet alleen bedoeld voor kankerpatiënten en hun naasten uit Oosterhout, maar voor iedereen uit de wijde omgeving die met deze ziekte geconfronteerd werd of wordt. Zij kunnen bij Poppy's terecht voor een luisterend oor of om te ontspannen tijdens een workshop of bijvoorbeeld yoga-activiteit.

Dinsdag 17 januari begint Poppy's om 10.00 uur met een koffie-inloop, tot 12.00 uur. 's Middags van 14.00 tot 15.00 uur staat er yoga op het program. Tot februari is het inloophuis op dinsdag en donderdag geopend. Vanaf februari komt daar de woensdag bij. Voor meer info: www.inloophuispoppys.nl.