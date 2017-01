Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten hoort 9 jaar tegen zich eisen

AMSTERDAM - Officier van justitie Maaike van Kampen eist in de grote wapenzaak onder codenaam 13Kipsaté straffen tot negen jaar tegen vier van grootschalige handel in (zware) wapens verdachte Amsterdammers en hun Brabantse leverancier Jan B. (66).

De verdachten vormden volgens aanklaagster Van Kampen ‘zonneklaar’ een professionele, gestructureerde criminele organisatie die in (automatische) wapens handelde. Mogelijk ging het ook om wapens die gebruikt zijn in de Amsterdamse liquidatiegolf waarin inmiddels tientallen criminelen zijn vermoord.

De Brabantse vermoede wapenleverancier Jan B. (66) moet van justitie negen jaar krijgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie en het enorme wapenarsenaal dat bij hem was gevonden.

Extreem geweld

De Turks-Amsterdamse hoofdverdachte Cömert E. (39) moet als leider van de bende zeven jaar krijgen. De ernstig zieke Willem van H. (61) moet zes jaar de cel in voor het ophalen, opslaan en afleveren van (automatische) wapens. De recherche trof een grote partij wapens in zijn woning en box aan de Wittenburgerkade in de Amsterdamse binnenstad.

Van H.’s chauffeur en zelfverklaard bodyguard Johnny de L. (54) vier jaar. Chauffeur en klusjesman Jimmy S. (27) moet van justitie drie jaar de cel in. Hij is mede-eigenaar van het inmiddels gesloten buurtcafé Wampie in de Wijttenbachstraat in Amsterdam-Oost, dat als Het Kantoor werd aangeduid.

De groepering nam door de wapenhandel volgens officier Van Kampen ‘een onaanvaardbaar risico’ met de veiligheid van de maatschappij en droeg mogelijk bij aan de onderwereldvete waarin extreem geweld werd gebruikt.

Wampie

Van Kampen ziet volop bewijs voor de wapenhandel door observaties, waarbij verdachten zeker zeven keer met wapens in de weer leken of over hun handel vergaderden. De observaties pasten bij vele afgeluisterde gesprekken. Vaak spraken de verdachten onderling ‘versluierend’ over wapens, maar geregeld noemden ze wapens ook gewoon bij de naam.

Alle verdachten zijn eerder veroordeeld, Willem van H. zelfs al sinds de jaren zeventig.

Ook nadat Van H. als eerste was aangehouden, spraken met name Johnny van L. en anderen in afgeluisterde gesprekken over de gevolgen van zijn arrestatie voor de groep en de risico’s die andere verdachten liepen. Onder meer de auto en de woning van de loslippige Johnny de L. werd afgeluisterd. Korte tijd zat ook afluisterapparatuur in buurtkroeg Wampie. In gesprekken werd Cömert ‘Nino’ E. a;s ‘De Baas’ of ‘De Grote’ aangeduid.

Sigarettenpeuk

Officier van Kampen vindt dat de rechtbank het voornamelijke zwijgen van de verdachten tegen hen moet gebruiken. De ‘alternatieve scenario’s’ voor de gesprekken en andere onderzoeksbevindingen die de verdachten schetsten als ze wel over de zaak spraken, vindt Van Kampen ongeloofwaardig.

Het onderzoek begon nadat Willem van H. was geïdentificeerd als degene wiens dna was gevonden op een magazijn dat in januari 2013 was aangetroffen op het onderduikadres van één van de verdachten van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Hetzelfde dna werd later gevonden op een sigarettenpeuk in een hennepplantage van Van H. Daar werd ook dna gevonden van Cömert E. – die in een tip in het onderzoek nar de liquidaties in de Staatsliedenbuurt al was genoemd als leverancier van enorme partijen wapens.

Machinepistool

​Op 16 maart 2015 werden bij een inval door een arrestatieteam een kalasjnikov en een jachtgeweer gevonden in Willem van H.’s bad. In zijn slaapkamer lagen zeven jachtgeweren, zowel dubbelloops als enkelloops. Bij een tweede doorzoeking vond de recherche achter een schot boven een dvd-kast nog een pistool, drie geweren en twee doosjes munitie.

In de woningen en loods van zelfverklaard ‘verzamelaar’ Jan B. in Brabant en België en in een door hem gehuurde loods lag een waar arsenaal aan oorlogstuig. Het ging om liefst 45 revolvers, een machinepistool, acht semiautomatische pistolen, drie hagelgeweren met afgezaagde loop, vijf 'gewone' geweren, twee handgranaten, twee schietpennen plus nog ruim 35 kilo amfetamine.