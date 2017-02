article

BREDA/MOLENSCHOT - Sooi de C., die wordt verdacht van de moord op Hugo van Houten in Molenschot, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag besloten.

Hugo van Houten is in Molenschot koelbloedig geliquideerd, verdachte langer vast

