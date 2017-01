Horeca in Oosterhout voorlopig niet langer open

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse horeca mag voorlopig niet een uur langer open op vrijdag- en zaterdagnacht . Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond unaniem besloten. Voorstel van het gemeentebestuur was om in het weekend de sluitingstijd te verruimen van 3.00 naar 4.00 uur. Voor zowel de restaurants als cafés. Niet alleen in het uitgaansgebied, maar in heel Oosterhout.

De gemeenteraadsleden zeggen niet per se tegen een verruiming te zijn. D66 en VVD zijn zelfs voor, zeggen de fractievoorzitters nadrukkelijk. Alleen willen alle partijen eerst de pilot Nachthoreca, die nog tot begin maart loopt, evalueren. Die proef is vorig jaar gestart en houdt in dat één horecazaak, gekozen is voor Club Sweet in de Klappeijstraat, tot 4.00 uur open mag.



Onvoldoende informatie

Gemeentebelangen gaf de voorzet met een amendement: eerst de proef evalueren en tot die tijd de huidige sluitingstijden vasthouden. ,,Als fractie hebben we op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om met dit voorstel akkoord te gaan'', verklaart Ad Jespers van die partij.



Kees Driesse (SP) sluit zich daarbij aan: ,,Het is een beetje raar dat we een pilot starten en voor het einde van die proef zonder enige evaluatie overgaan op invoeren.'' Uhro van der Pluijm (GroenLinks): ,,Ook is het vreemd dat er niet eerst is gesproken met horeca-ondernemers en inwoners.'' De VVD plaatst nog wel een kanttekening. ,,Het is belangrijk dat we snel een besluit nemen over de sluitingstijd. De pilot loopt in maart af, dus het liefst nog in mei'', aldus Dees Melsen.



'Te omslachtig'

Burgemeester Stefan Huisman zegt dat de proef zeker geëvalueerd wordt. Die uitkomsten wil het gemeentebestuur namelijk gebruiken voor het opstellen van eventuele voorwaarden voor ondernemers die tot 4.00 uur open willen. Over het belang van een verruiming, vertelt de burgemeester dat de huidige regels 'te omslachtig zijn' en het 'de binnenstad meer laat bruisen'. Huisman: ,,We hebben geen inventarisatie gedaan naar de belangstelling. We verwachten dat die niet massaal is. Wel zullen veel ondernemers het prettig vinden dat ze niet om stipt 3.00 uur de deur hoeven dicht te doen.''



De burgemeester probeert in mei terug te komen met een nieuw voorstel.