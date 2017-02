article

1.6910458

DRIMMELEN - De supermarkten in de gemeente Drimmelen mogen op zondag langer open zijn: van 08.00 tot 22.00 uur. Dat betekent twee uur vroeger open en twee uur later sluiten dan nu het geval is.

Hele gemeenteraad Drimmelen stemt in met ruimere openingstijden supermarkten

DRIMMELEN - De supermarkten in de gemeente Drimmelen mogen op zondag langer open zijn: van 08.00 tot 22.00 uur. Dat betekent twee uur vroeger open en twee uur later sluiten dan nu het geval is.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/hele-gemeenteraad-drimmelen-stemt-in-met-ruimere-openingstijden-supermarkten-1.6910458

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4887488.1447422114!image/image-4887488.jpg

supermarkt,openingstijden,Drimmelen

Oosterhout