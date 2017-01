article

1.6866459

HANK – Op de A27 is maandagochtend tussen Nieuwendijk en Hank een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de vangrail terechtgekomen.

Vrachtwagen raakt van de weg bij Nieuwendijk, rechterrijstrook A27 afgesloten

HANK – Op de A27 is maandagochtend tussen Nieuwendijk en Hank een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de vangrail terechtgekomen.

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/hank/vrachtwagen-raakt-van-de-weg-bij-nieuwendijk-rechterrijstrook-a27-afgesloten-1.6866459

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6866802.1485777267!image/image-6866802.jpg

Hank