HANK - Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A27 tussen Nieuwendijk en Hank in beide richtingen. Hierdoor is de A27 tussen Nieuwendijk en Hank in de richting van Oosterhout afgesloten van donderdag 2 februari 21.00 uur tot vrijdag 3 februari 05.00 uur.

A27 tussen Hank en Nieuwendijk aantal nachten dicht door wegwerkzaamheden

