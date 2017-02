article

BREDA - "Dat is toch communisme?’, vraagt een leerling als hij van wethouder Kevin van Oort hoort dat GroenLinks meer gelijkheid in inkomen wil zien. "Nee”, zegt Van Oort, ,,Dat is als we allemaal precies evenveel zouden verdienen.” Een andere leerlinge is het hier duidelijk niet mee eens. ,"Maar de een leert langer voor een beroep dan de ander? Dan is het toch logisch dat je meer salaris krijgt.”

GroenLinks denkt communistisch?

