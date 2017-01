Gratis wifi in binnenstad Oosterhout deze week beschikbaar

Klanten en consumenten zien vaak door het enorme aanbod aan social media en websites door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben verschillende partijen in Oosterhout de samenwerking gezocht om één vaste informatieplek voor bewoners en bezoekers in te richten. Op de website Proef Oosterhout vindt iedereen actuele informatie over wat er in Oosterhout te beleven, te zien en te koop is.

De website Proef Oosterhout is gekoppeld aan een Facebookpagina en de Oosterhoutse City App, zodat de informatie ook voor smartphones en tablets gemakkelijk toegankelijk is. Op de digitale hulpmiddelen is informatie te vinden over alles op het gebied van horeca, winkelen, recreatie/toerisme en cultuur in Oosterhout. De app is gratis te downloaden voor iPhone en Android.

Bezoekers van de binnenstad kunnen vanaf komende week gebruik maken van gratis wifi. Het is een proef voor één jaar en als die een succes is, wordt het gebied uitgebreid over de hele binnenstad. Bezoekers komen via de wifi op de landingspagina en na eenmalig akkoord van de voorwaarden op de Oosterhout City App, www.proefoosterhout.nl. Het pilotgebied betreft de Markt, de Vlinder (viersprong) en de Heuvel.