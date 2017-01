Wél inspraak verbouwing van AZC Gilze

GILZE – Een antwoord van burgemeester Boelhouwer over de verbouwing van Princenbosch zet omwonenden ‘op tilt’. Zo was het niet bedoeld, zeggen B en W.

De beantwoording door burgermeester Jan Boelhouwer van vragen over de stand van zaken bij de verbouwing van het AZC in Gilze heeft in het dorp behoorlijk commotie veroorzaakt. ,,Een misverstand”, haast te gemeente nu te zeggen.

In een memo schrijven B en W dat alle vergunningen voor de verbouwing zijn verleend. ,,Dat kan niet”, zegt buurtvertegenwoordiger Guus van Roozendaal. ,,Ik ben op verzoek van het COA bezig met het uitnodigen van een tweede info-avond. En ik heb nergens een aanvraag voor een vergunning gezien.”

Aangenomen

Woordvoerder Jeroen Leemans van de gemeente Gilze en Rijen zegt na een interne speurtocht dat het college de commotie begrijpt. ,,Het is een misverstand. In het overleg met de gemeente gaf het COA aan alle vergunningen te hebben. De betreffende ambtenaar is ziek. Gezien onze relatie hebben we te eenvoudig aangenomen dat dat klopt. Er komt een nieuwe beantwoording.” Blijkbaar heeft het COA wel vergunningen, maar de omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd.