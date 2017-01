Overlast Oost-Europese truckers loopt spuigaten uit, restaurant in Gilze plaatst betonblokken

GILZE - Ze liggen sinds december op de parkeerplaats van wegrestaurant Van der Valk aan de A58 in Gilze. Levensgrote betonblokken die ervoor moeten zorgen dat in de nacht niet zoals voorheen 70 truckers hun combinatie daar stallen, maar nog maar maximaal 35. Manager Jan van Poppel is tevreden over het effect van de maatregel.

Hij was de overlast van horden met name Oost-Europese truckers meer dan beu. "Het was hier een soort vrijplaats geworden. Een kampeerplaats waar mensen vlakbij bij hun dieseltank zitten te koken, overmatig veel alcohol gebruiken en overal op de parkeerplaats piesen en poepen en alles kapot rijden zonder zich daar druk om te maken. En dan is er ook nog de intimidatie van onze gasten. Die vinden het echt niet leuk als er ergens een cabine opengaat waar een Oostblokker uitkomt die alleen een onderbroek draagt en vervolgens zijn middelvinger naar ze opsteekt, zoals hier is gebeurd."

Wifi

Van Poppel ergert zich er ook groen en geel aan dat de chauffeurs uit het Oostblok hier geen euro uitgeven. "Dat was vroeger met de Nederlandse chauffeurs wel anders. En die wil ik ook niet kwijt als klant. Maar die gasten uit het Oostblok? We hebben inmiddels noodgedwongen onze wifi afgesloten. Toen die nog werkte moesten onze klanten door een haag van chauffeurs naar binnen. Die stonden allemaal bij de ingang te computeren."

Helemaal niets

De manager benadrukt dat het probleem van de 'kamperende truckers' niet alleen in Gilze speelt. "Welnee, het is een landelijke kwestie. Het wordt ook in ieder overleg tussen de Federatie Weggebonden Horeca en Rijkswaterstaat aan de orde gesteld. Het is eigenlijk te gek om erover te praten maar er gebeurt de hele tijd helemaal niets om dit probleem om te lossen." En Van Poppel benadrukt dat hij de problematiek ook al keer op keer aangekaart heeft in overleg op plaatselijk niveau.

Handhaven

"In gesprekken met Rijkswaterstaat, politie en gemeente is erover gesproken maar er is nooit een oplossing gekomen. Dan wordt er gezegd dat het onmogelijk is om een eventueel verbod te handhaven en dat het een landelijk probleem is dat je niet plaatselijk moet oplossen. En nogmaals: ondertussen gebeurt er dus helemaal niets." Maar in Gilze liep dat dus net even anders. Eigenlijk dankzij stom toeval, zo vertelt Van Poppel.

Slagbomen

"Want bij bijna alle weggebonden horeca in Nederland zijn de parkeerplaatsen van de wegbeheerder. Maar bij ons zijn ze om een of andere reden van onszelf. Daarom hebben we zelf ook kunnen besluiten om de betonblokken te leggen. Of er in de toekomst nog wat verandert? Daar denken we wel over maar het is niet eenvoudig. Als je slagbomen zet dan rijden ze die er zo uit, die gasten kijken nergens naar. En als je betonblokken niet groot genoeg zijn dan schuiven ze die gewoon opzij, dat hebben we ook al meegemaakt."