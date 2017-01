article

GILZE - Emiel van Dijk uit Gilze staat met plek 21 vanuit Brabant het hoogst genoteerd op de vrijdagavond gepresenteerde kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen van 15 maart. De 31-jarige Van Dijk bedankte in 2012 nog voor een plek in de fractie van Provinciale Staten in Noord-Brabant.

Emiel van Dijk uit Gilze hoogste Brabander op PVV-lijst

