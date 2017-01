Energiemeters voor Gilze en Rijen om wietkwekerijen te vinden

GILZE EN RIJEN - Schaf energiemeters aan om wietkwekerijen op te sporen. Dat stelt de VVD in Gilze en Rijen voor.

De fractie stelt hierover vragen aan B en W omdat in Oisterwijk zo'n proef draait. De VVD en Gemeentebelang hadden in november 2015 verzocht dergelijke energiemeters aan te schaffen. De burgemeester had volgens de VVD gehoord dat Enexis geen capaciteit had ze te plaatsen en actie te ondernemen indien mogelijk. ,,We vragen de burgemeester opnieuw overleg te hebben met Enexis en de burgemeester van Oisterwijk waarom het daar wel kan'', zegt David Vermorken van de VVD.

In Oisterwijk zijn op drie centrale plaatsen in elektriciteitshuisjes van industrieterreinen en woonwijken meters (15.000 euro) geplaatst die onregelmatigheden registreren. Daarmee is één kwekerij opgespoord.