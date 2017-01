Burgemeester Boelhouwer pleit voor luisteren naar elkaar in Gilze en Rijen (video)

GILZE EN RIJEN - ,,Naar elkaar luisteren moet het winnen van tegen elkaar schreeuwen. Onze gemeente laat zien waar dat in positieve zin toe leidt.’’ De oproep van burgemeester Jan Boelhouwer tijdens de drukke nieuwjaarsontmoeting maandagavond in Rijen was een duidelijke vooruitblik naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart met een PVV-kandidaat uit Gilze als hoogste Brabander.

In zijn toespraak complimenteerde de Boelhouwer de raadsleden die het vaak met elkaar eens zijn en nooit het conflict om het conflict zoeken. ,,Dat heeft in 2016 mijlpalen opgeleverd.’’

Boelhouwer somde op: 17 nieuwe woningen in Hulten, herontwikkeling spoorzone, nieuwbouw scholen in Gilze en in Rijen, de start van een sporthal met zwembad in Rijen, woningen in Molenschot, in Gilze en nieuwe bedrijvigheid. Mijlpalen die behaald zijn doordat mensen naar elkaar luisteren, wilde hij maar zeggen.

,,Iedereen kan individueel reden hebben te denken dat alles nog veel beter kan. Maar er is een bittere noodzaak om er in ons land met elkaar uit te komen en niet tegenover elkaar te komen staan.’’ En daarmee was er de brug naar de raadsverkiezingen die verderop in dit jaar 'hun schaduw vooruit werpen met nieuwe programma's, nieuwe kandidaten en wie weet ook nieuwe politiek partijen. Hoe dan ook, het college gaat door met het realiseren van plannen die in 2014 zijn opgeschreven, hield hij de volle zaal voor.

Ook stond hij stil bij het tragische ongeval van Henriëtte en Bert van der Veeken uit Rijen die in Tilburg om het leven kwamen. Maar Boelhouwer eindigde positief en hoopvol met de toekomst van Gilze en Rijen.

Een film van Nick Stuy over de drie jonge talenten Joris van Gool (sport), Joyce van Riel (zangeres) en Thijs Kennes (ondernemer) die hun droom volgen. (bekijk de video hieronder) En dat wenste de burgemeester ook de andere inwoners van de gemeente toe.